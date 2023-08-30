人力資源管理機構ADP30日公布，8月美國民間就業人數增加17.7萬人，遠低於7月上修後的增加37.1萬人。8月勞工年薪成長速度放緩至年增5.9％。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「本月數據與疫情前就業增速一致。在歷經兩年與復甦相關的強勁成長後，隨著疫情對於經濟的影響消退，薪資與就業成長正朝著更穩健的方向前進。」
素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國8月民間就業人數增加17.7萬人，低於市場預期的20萬人。顯示美國聯準會（Fed）連番升息發揮效果，令強勁勞動市場與極具韌性的經濟開始降溫。
人力資源管理機構ADP30日公布，8月美國民間就業人數增加17.7萬人，遠低於7月上修後的增加37.1萬人。8月勞工年薪成長速度放緩至年增5.9％。
ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「本月數據與疫情前就業增速一致。在歷經兩年與復甦相關的強勁成長後，隨著疫情對於經濟的影響消退，薪資與就業成長正朝著更穩健的方向前進。」
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