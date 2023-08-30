人力資源管理機構ADP30日公布，8月美國民間就業人數增加17.7萬人，遠低於7月上修後的增加37.1萬人。8月勞工年薪成長速度放緩至年增5.9％。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「本月數據與疫情前就業增速一致。在歷經兩年與復甦相關的強勁成長後，隨著疫情對於經濟的影響消退，薪資與就業成長正朝著更穩健的方向前進。」