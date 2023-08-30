醫師林伯翰強調，能夠短期內將身體多餘的脂肪消除，體脂率回到正常值內，就可以遠離三高。（圖／林伯翰提供）

世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。很多人擔心健康出問題開始減重、健身，狠下心「少吃、多運動」，但卻減不動？擁有十餘年健身經驗的嘉義榮總心臟外科醫生林伯翰道出鮮為人知的秘密。

林伯翰說，「少吃、多運動」減肥卻不成功原因，在於這兩件事根本上是矛盾的；因為少吃，常造成營養不均衡，使得身體在生理運轉上受到限制，導致減脂卡關，或造成身體其他問題，這也就造成是許多民眾減肥，卻越減越肥的「溜溜球效應」。

林伯翰表示，「增肌」與「減脂」根本是兩件事！增加肌肉量是需要攝取比身體每日所能消耗的熱量（TDEE）還多的；相反的，要減去身體多餘的脂肪，則是需要吃的少，因此必須要同時滿足「均衡營養」及「低升糖飲食」這兩大原則。

林伯翰以小倉鼠跟土撥鼠做比喻，小倉鼠在過冬前會大量囤積食物在巢穴中，在冬天來臨時，再慢慢把食物吃完，渡過冬天。而土撥鼠則是在冬天前會大量進食，讓身體囤積大量的脂肪，在冬天來臨時進入冬眠，降低身體耗能，撐過寒冬。

林伯翰說明，小倉鼠採取囤積食物的方式過冬，因此冬天均衡飲食，讓身體的脂肪率維持在一定的標準；反觀土撥鼠則是短期內大量囤積脂肪，讓身體發胖，再透過少吃跟降低代謝來渡過寒冬，一樣都是瘦，但土撥鼠的反覆胖瘦，會造成體內不斷發炎，對身體會是一大負擔。

林伯翰強調，增重不等於增肌，減重不等於減肥，關鍵在於身體多餘的脂肪。如果能夠短期內將身體多餘的脂肪消除，體脂率回到正常值內，就可以遠離三高，預防心血管疾病發生，甚至減少發炎發生，也可能大幅降低肥胖所導致的罹癌風險。