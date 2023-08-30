泰國前首相戴克辛的律師說，戴克辛正在起草一份向王室請求特赦的申請，但何時提交由戴克辛決定。

戴克辛在海外流亡15年後，於上周二（22日）回泰。在他步出機場與支持者短暫打招呼後，就被警方帶往最高法院候審。最高法院之後判戴克辛入獄8年，但他入獄第1晚，就因血壓升高及胸悶等不適症狀，被轉送警察醫院治療。

在戴克辛抵達泰國幾小時後，受他家族支持的為泰黨的賽塔在國會投票中當選泰國總理，引發戴克辛已經與國內保守派和軍方達成協議的猜測。

儘管離開泰國15年，戴克辛仍在泰國政治中佔據重要位置，他以普及醫療保健和現金補貼等政策而聞名。忠於他的黨派在過去20年裡贏得每一次選舉，直到2023年。

據《路透》報導，戴克辛的律師溫亞德說，「戴克辛正在推進這件事，他在準備文件，之後會起草請求。」他補充說，法律團隊尚未見到這份請求。至於何時提交特赦申請，溫亞德說，戴克辛會自行決定。

另外，反戴克辛的團體也已經請願，要求阻止戴克辛任何試圖獲得特赦的嘗試，理由是腐敗案件不應得到寬大處理。