鴻海集團創辦人郭台銘28日上午宣布參選2024年總統大選，因並非經政黨推薦，得在11月2日之前蒐集約29萬份連署書，甚至有外傳民進黨已開始幫忙連署。而近日就有一份最新的民調指出，對於郭台銘獨立參選總統，有78％的網友「不會幫郭台銘連署」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》30日對於「郭台銘獨立參選總統」進行網路民調，截至30日晚間22時止，已有1.3萬人參與投票，有16％的網友「會幫郭台銘連署」、有78％的網友「不會幫郭台銘連署」、有1％的網友則有「其他意見」、另有4％的網友「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「郭董出爾反爾的行爲不認同，無誠信可爲，本人還是全力支持侯友宜是最好人選，大家加油！」、「人而無信不立」、「背信背義，不可信賴」、「誠信至為重要」、「無誠信，2020永記在心，這種人不值得」、「請郭台銘不要再出來亂了」、「請郭台銘不要再出來亂了」、「民調最後的結果要民調比他高的來跟他談合作，會不會笑死人」。