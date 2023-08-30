世界盃籃球賽B組預賽最後一戰中國歸化球員李凱爾無力回天，89比107慘被給波多黎各，苦吞3連敗，無緣晉級16強，只能落入17-32排名賽，而波多黎各則以2勝1敗與塞爾維亞攜手跨進16強門檻。

中國籃協為了這次世界盃特別將具有中國人血統的NBA球員凱爾安德生歸化入隊，並且改名為李凱爾，可惜李凱爾並沒有發揮太多效果，先後不敵塞爾維雅與南蘇丹，昨日面對波多黎各的關鍵戰役沒有安排他先發，但李凱爾依舊替補上場超過31分，雖有5投4中的高投籃命中率，但僅得9分、3籃板，對於中國隊而言沒有太大作用，整場被壓著打，最終輸了18分，讓中國籃協主席姚明相當難堪。

波多黎各全場飆進16顆三分球，長程火砲轟的中國隊防線崩潰，威特斯22分、6助攻，外帶4個三分球，是波多黎各獲勝晉級最大功臣；羅梅洛18分、10籃板，歐提斯13分，小湯普森與霍華各貢獻10分，5人得分上雙。

波多黎各將帶著1敗劣勢在16強循環複賽面對多明尼加和義大利，想要闖進8強難度非常高。