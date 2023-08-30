麥當勞今（30）日開賣全台限量30萬份的「螯龍蝦堡」，單點價格385元，被稱為台灣麥當勞史單價最高的商品。一名網友為了嚐鮮，在販售的第一天就手刀購買了6個螯龍蝦堡回家，還上網分享真實滋味，直說「真的好吃，味道不錯」，不過他也建議，最好要點套餐。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上傳照片，其中可見他買了6份麥當勞新推出的螯龍蝦堡，擺在桌上看起來相當豐盛，漢堡裡除了主角超大的螯龍蝦肉以外，肉眼可見的配料為生菜、醬料、洋蔥末，而這樣一個漢堡要價385元，若搭配經典薯條套餐則為450元，換算下來，原PO最少花了2310元，他不禁說道，「我想今天財富自由的代表應該就是它了…」。

照片曝光後，引來許多網友回應，「月底了還能這樣，隱性富豪」、「有點炫富」、「難怪我剛剛去買，店員說被買光了」、「吃啦！那次不吃」、「人真的很怪，這種價位就可以買，一個便當220就嫌貴」。另外也有人狂問螯龍蝦堡的滋味如何？原PO留言回應，「味道還不錯！但建議是買套餐，不然很空虛，試試味道，一次就好」、「真的好吃，但會吃到破產」。

事實上，麥當勞這款螯龍蝦堡只在8月30日到9月19日販售，全台限量30萬份，於330家門市銷售，且不是每家都有，販售份數也不固定，單點價格385元，搭配經典薯條套餐則為450元，成為台灣麥當勞史上最高單價商品。業者透露，主要食材為甘甜的野生螯龍蝦肉，以熟食冷拌的方式料理，加入略帶檸檬清香的檸檬蛋黃醬，藉此襯托出龍蝦肉的鮮美。