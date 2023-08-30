李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查；近日網上流傳一段錄音，李玟痛哭向好友求助，讓大批網友感到心疼。

傳出的最新音檔中，CoCo的聲音略顯沙啞，似乎飽含著極大痛苦：：「哈囉親愛的，如果你現在有空，我起來了，你可以打給我嗎？我的腿，我的腿好難受啊，不是跟你分享負面的東西喔！就是太難受，睡也不行，坐也不行，走也不行啊，現在好嚴重喔，反正你可有空打給我？」即使不舒服她也盡力不想將負面情緒帶給好友，壓抑哭聲讓聽者心疼。

不少網友直呼：「我的天……CoCo連腿難受到這種程度給朋友發語音都還這麼在意接受人的感受，被那句我不是傳遞負面消息搞哭了，這麼善良、正能量的人」、「我心碎了」、「CoCo善良的讓人心疼」、「我聽得我的心好痛」、「都是好聲音害的」、「不是她粉絲的我，聽了錄音後爆哭」、「無法想像她最後都經歷了一些什麼，除了心痛還是心痛」。李玟的左腿有天生缺陷，過去都是靠意志力硬撐，2歲時曾動手術但並未改善，去年10月排舞導致舊傷復發髖關節移位壓住神經，嚴重影響日常生活，今年2月才動刀住院休養。

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