鴻海創辦人郭台銘28日宣布以總統參選人身份投入2024大選，引發討論。媒體人陳揮文30日在《新聞大白話》直言，藍、白、郭談判成功可能性不高，最後可能要靠選民自動棄保。但他認為，國民黨再不堪都還會有第二名，柯文哲、郭台銘他都投不下去，他很想看看柯、郭最後能拿幾票。

「看到大家都去爭相採訪他，我看了真的是非常的遺憾，非常的難過！」陳揮文表示，其實郭要參選，誰也攔不住他。連勝文去跟他談，也談不出什麼結果，也就不用談了。假設藍、白、郭最後沒有辦法整合，通通都下去選，也就是所謂四腳督，到最後只能期待支持者自動棄保！

陳揮文指出，什麼叫自動棄保？現在看到的民調都是賴清德第一名，在這個情況下，誰能夠第二名，他就比較能像磁鐵一樣，把第三、第四的選票吸過來。他當然沒有辦法吸乾淨，第三、第四名都零票，那是不可能的，會有一些票是浪費的。但自動棄保的意思就是說，因為藍、白、郭沒有辦法談判成功，那選民只好自動決定說，看誰第二名？「我也不認為藍、白、郭真能坐下來說，先讓我當四年，下次再換你選什麼的。」

「這個我覺得，談判成功的可能性應該是不高！」陳揮文強調，「我講我自己啦，我是絕對投不下去的！我寧願不去投票，我也不可能去投柯文哲，或投郭台銘！不可能啦！」那你說他們最後整合怎樣？自己就只好恭喜賴清德，不然怎麼辦呢？「你要我昧著良心去投柯文哲，或投郭台銘，我投不下去啊！啊你怎麼那麼難相處？我本來就很難相處啊！有些朋友要以大局為重，含淚去投票，那我尊重！」

陳揮文直言，郭他有參選的自由，就讓他選吧！剛剛講的自動棄保，「我認為國民黨再怎麼不堪，也會是第二名！走到最後，我認為國民黨還會是第二名！」就很想看看堅持參選到最後的柯文哲跟郭台銘，「要選到底喔！不要選到一半落跑，我很想看看你們最後拿幾票！」