台積電美國廠還在為建廠延宕爭論不休之際，在日本熊本廠的進度卻是越來越令日方滿意。據當地金融機構九州金融集團最新試算，從去年起的10年內，台積電設廠估為熊本縣帶來約6.9兆日圓（約新台幣1.5兆元）的溢出效應。

據熊本地方媒體「熊本放送」（RKK）報導，九州金融集團今（30）日公布最新經濟溢出效應試算報告。九州金融集團社長笠原慶久直言，「百年一遇的超級大規模投資正在進行」。

去年9月，九州金融集團原本預估，台積電設廠可望為熊本縣帶來約4.3兆日圓（約新台幣9542億元）的經濟效益。但隨著今年包括三菱電機、索尼集團等公司陸續宣布將在熊本建設新工廠，九州金融集團相信經濟效益已進一步擴大。

在2022年至2031年的10年間，台積電的設廠對熊本縣GDP影響金額也從原估的2.1兆日圓（約新台幣4660億元）上修至3.4兆日圓（約新台幣7545億元）。至於就業部分，包含新增的90家公司在內，料可創造1萬700個就業機會。