搭乘大眾交通工具，每個人都可能有需求找位置坐下，不過有網友搭火車時，看見一名女乘客拿物品佔博愛座，還說等一下會有人坐，結果列車過了幾站，對方朋友才上車入座。沒品行為也引起眾人撻伐，怒批真的超不要臉。

一名網友日前在Dcard發文抱怨，自己搭乘台鐵區間車，上車看見有女乘客坐在博愛座上，還將兩袋物品放在鄰座，便上前詢問自己可不可以坐下，不過對方回答「等一下會有人坐」，讓他以為另名乘客是暫時離開，沒想到列車過了幾站後，一名男子上車就坐下該座位，讓他無奈感嘆「原來不是暫時離開，一開始就用物品佔位子」。

貼文引起網友熱議，紛紛撻伐「位子是拿來坐的，沒有佔位子這種事吧」、「這跟人肉霸佔車位意思一樣欸」、「不是對號座都可以請她把東西拿走，超不要臉欸」、「蠻多人這樣的，只能說沒品，要就買票，要就坐自強好嗎」、「我之前高中通勤時也遇到一個，前一站隔壁學校的女生也會這樣幫男友佔位」、「不可以這樣幫下一站的人佔位吧，每個人都這樣佔位是要怎麼坐」。

也有人建議原PO應該通知車長處理，「很簡單，通知車長」、「如果是我，我會偷偷告訴列車長，請他把物品拿走」。

無獨有偶，日前一名男網友在台北搭高鐵自由座南下，發現有人用包包與行李占了2個座位，不過沒有人坐在位置上，詢問其他乘客知道都是一名女乘客的物品，等到高鐵抵達板橋站後，女乘客才現身，跟剛上車朋友一起入座，讓男網友不滿如此佔位太自私。