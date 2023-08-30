不管在颱風天還是半夜肚子餓的時候，來上一碗泡麵對許多人來說除了飽腹更是一種慰藉。一位網友近日發文表示，小時候他覺得泡麵相當好吃，出社會後卻不再對泡麵心動，因此忍不住好奇，「為什麼長大後覺得泡麵沒那麼好吃？」，對此，許多人認為，長大後眼界變廣、吃的東西變多了，因此泡麵相對來說就不那麼好吃，另外也有不少人認為，自從2014年台灣爆發一連串劣質油品事件後，許多泡麵就此走味。

原PO在PTT發文指出，小時候他覺得媽媽煮滿桌好菜都比不上一碗泡麵加蛋，現在出社會後他卻漸漸覺得泡麵還好，大都是沒錢又沒閒、不得已才會去吃，否則使用外送平台或是自己用電鍋煮一頓都是很棒的選擇，讓他對這種變化感到好奇，「是味覺變了嗎？還是什麼心理因素導致泡麵誘惑力下降？有卦？」。

對此，許多人紛紛回應，「嘴變刁了」、「小時候哪樣東西難吃的，不是東西變難吃，是你長大所以變難吃」、「不是泡麵變難吃，是你吃過太多好吃，比較起來才會覺得泡麵變難吃」、「應該是你小時候媽媽煮的口味不夠重，長大後常吃外面重口味，就會覺得泡麵普普」、「簡單來講就是嘴巴漲價了」、「因為長大吃過的東西變多了啦，泡麵排名就一直往下掉」。

另一派人則認為泡麵的口味真的變了，「除了味蕾變得不敏感之外，泡麵真的變難吃了…」、「地溝油發生前後真的差超多，配方改良後味道感覺變超多，直接好一陣子不吃泡麵」、「大家都誤會地溝油了，美味的秘訣」、「油包成份換了，小時候是地溝油啊」。