保險局局長施瓊華今天（30日）出席保發中心舉行的保險卓越獎頒獎典禮，她會後受訪表示，分紅保單在商品面上，最重要的是在分紅方式的揭露，因此將進一步了解現行商品的揭露方式，如果認為不妥或有可能誤導民眾，將會要求保險公司在商品分紅的揭露上做調整。

第二是在銷售面上，金管會將了解目前市場上分紅保單有哪些銷售態樣，也希望各保險公司要能規範到所有通路，不要做不當行銷，像是現在的分紅保單幾乎都是沒有保證分紅，如果在行銷過程中有提到「保證」就不妥，不當銷售的行為，在現行的法規中有很多規範可以處理。