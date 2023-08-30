保險局局長施瓊華今天（30日）出席保發中心舉行的保險卓越獎頒獎典禮，她會後受訪表示，分紅保單在商品面上，最重要的是在分紅方式的揭露，因此將進一步了解現行商品的揭露方式，如果認為不妥或有可能誤導民眾，將會要求保險公司在商品分紅的揭露上做調整。
第二是在銷售面上，金管會將了解目前市場上分紅保單有哪些銷售態樣，也希望各保險公司要能規範到所有通路，不要做不當行銷，像是現在的分紅保單幾乎都是沒有保證分紅，如果在行銷過程中有提到「保證」就不妥，不當銷售的行為，在現行的法規中有很多規範可以處理。
「分紅保單」成為今年壽險市場熱議話題，由於近期有不當銷售的個案發生，金管會緊盯分紅保單銷售情況。金管會擬從兩方向做出規範，第一是商品面上，必要時檢討現行分紅保單揭露方式；第二是銷售面上，壽險公司要規範各通路不得有不當行銷情事出現。
保險局局長施瓊華今天（30日）出席保發中心舉行的保險卓越獎頒獎典禮，她會後受訪表示，分紅保單在商品面上，最重要的是在分紅方式的揭露，因此將進一步了解現行商品的揭露方式，如果認為不妥或有可能誤導民眾，將會要求保險公司在商品分紅的揭露上做調整。
第二是在銷售面上，金管會將了解目前市場上分紅保單有哪些銷售態樣，也希望各保險公司要能規範到所有通路，不要做不當行銷，像是現在的分紅保單幾乎都是沒有保證分紅，如果在行銷過程中有提到「保證」就不妥，不當銷售的行為，在現行的法規中有很多規範可以處理。
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