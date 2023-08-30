大陸網紅「悲傷兔不許咬」擁有清純臉蛋以及火辣身材，在bilibili上大多更新以各式cosplay以及養眼服裝為題材的影片，擁有逾24萬名粉絲追蹤，人氣不俗。誰料，近日她在河岸邊辣穿比基尼擺拍時，身旁有一名釣魚翁完全不看一眼，讓她感到十分失落，不過粉絲們反而大多力挺釣漁翁。

「悲傷兔不許咬」於本月22日先在社群上曬出一張在河岸邊擺拍的養眼照片，嗨喊：「甜妹統治世界」，只見畫面中，她身穿白色清涼泳裝，由於服飾過短的剪裁設計，看似包不住她的傲人上圍，而她更是對著鏡頭歪頭甜笑，除了展現出女神的性感魅力，也能感覺出她的甜美可愛，讓不少粉絲看的嗨翻。

此外，她事隔三日後再度於社群上曬出同款穿搭的照片，而手上則是多了一把扇子，看似在微微搧風，模樣十分愜意。然而，她在貼文中寫下：「如何評價」，同時附上一個大哭的表情符號，事後也在留言區解釋原因，透露：「那位釣魚翁在我拍照的兩個小時內沒正眼看過我一眼，原來釣魚能使人專心。」

貼文PO出後，也引發網友討論，不過可見到有不少「悲傷兔不許咬」的粉絲反而力挺釣魚翁，除了有人提及：「你找的這個平台太好了，非常適合釣魚。」還有不少網友笑回：「地址，下次我去後面釣魚」、「這個地方讓我也心動了」、「妳這地方找的太好，如果我去也會釣魚的。」