中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員賴可（LIKE，賴可芸）以甜美臉蛋加上魔鬼身材，成功擄獲大票球迷的心，每每熱力四射的應援都能引起話題。賴可今（30日）在社群分享去宜蘭玩水，穿著比基尼手做甜點，開了中元節玩笑嚇到不少人；而賴可意外洩胸前春光，讓網友直呼「請問該看哪？」

賴可今日在Instagram上更新動態，分享一段到宜蘭旅遊的短片，內容是她穿著比基尼專心「烤布蕾」，她自己也笑說，「去宜蘭翁沙板，結果都在烤布蕾」，畫面中賴可展現有別於球場上動感的樣子，像是個小廚娘全心投入手做甜點；不過，賴可不改幽默性格，忍不住開玩笑，「中元節準備普渡前男友的供品」。

賴可只穿比基尼做甜點的畫面引起網友熱烈討論。（圖／摘自賴可Instagram）

令網友驚喜的是，賴可上半身穿著花色系的性感比基尼，鏡頭裡她的傲人上圍呼之欲出，拉近拍攝她製作甜點時，超兇事業線也一覽無遺，讓網友看了直問，「請問該看哪？」、「哪有布蕾？只有……」、「一言不合放福利」、「賴可懂流量密碼」、「這烤布蕾……有料……」、「太狠啦！球場可以有這項服務嗎？」

賴可透露自己做了至少50個布蕾，結束之後感覺手腕都快廢了，但很開心大家都把她做的布蕾吃光，還謙虛地說，「以後我還是做鹹食就好」，認為自己的甜點之路還有很長一段路要走。