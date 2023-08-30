精誠（6214）旗下的智慧資安科技（uniXecure），與美國零信任網路安全品牌Illumio合作，以自行研發的零信任微分隔平台，協助企業用視覺化的形式監測不同運算環境中的工作負載，透過微分隔技術，將每個工作單元或應用各自分隔並設定安全規則，以利快速檢測風險，隔絕系統間不必要的通訊，同時設定執行邊界阻擋勒索軟體的擴散範圍，最高可將橫向攻擊難度提高9倍，為用戶爭取更多修補的時間，大幅降低關鍵資產損害程度。