智慧資安科技副總經理李文謙表示，國際大廠Illumio提供零信任微分隔安全服務，客戶能在不改變現行網路環境的前提下，依據實際狀況自動調整網路微分隔，以確實保護應用程式服務主機、端點、雲環境、容器及Kubernetes（K8S）等環境安全，且僅需單一平台即可掌握應用程式關係圖與可視化風險儀表板，有助IT人員遠端控管、產出分析報告。
精誠旗下智慧資安 與美零信任網路安全品牌Illumio合作
精誠（6214）旗下的智慧資安科技（uniXecure），與美國零信任網路安全品牌Illumio合作，以自行研發的零信任微分隔平台，協助企業用視覺化的形式監測不同運算環境中的工作負載，透過微分隔技術，將每個工作單元或應用各自分隔並設定安全規則，以利快速檢測風險，隔絕系統間不必要的通訊，同時設定執行邊界阻擋勒索軟體的擴散範圍，最高可將橫向攻擊難度提高9倍，為用戶爭取更多修補的時間，大幅降低關鍵資產損害程度。
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