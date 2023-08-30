智慧資安科技副總經理李文謙表示，國際大廠Illumio提供零信任微分隔安全服務，客戶能在不改變現行網路環境的前提下，依據實際狀況自動調整網路微分隔，以確實保護應用程式服務主機、端點、雲環境、容器及Kubernetes（K8S）等環境安全，且僅需單一平台即可掌握應用程式關係圖與可視化風險儀表板，有助IT人員遠端控管、產出分析報告。

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