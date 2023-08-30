未來，伊雲谷以雲端實力、全球多個據點，協助Alkira拓展「網路即服務」，提供客戶Network as a service（NaaS）解決方案，雙方攜手助力亞太區企業持續升級。
伊雲谷策略總監譚子聰指出，伊雲谷深信Alkira NaaS產品，能夠進一步提升公司既有的多元解決方案，提供市場更加完整的雲服務相關產品，共創雙贏合作關係，透過網路雲端化，幫助亞太區企業發揮更多可能。
伊雲谷（6689）30日宣布與美國雲端網路路由商Alkira結盟，伊雲谷成為Alkira亞太區首家合作夥伴。
未來，伊雲谷以雲端實力、全球多個據點，協助Alkira拓展「網路即服務」，提供客戶Network as a service（NaaS）解決方案，雙方攜手助力亞太區企業持續升級。
伊雲谷策略總監譚子聰指出，伊雲谷深信Alkira NaaS產品，能夠進一步提升公司既有的多元解決方案，提供市場更加完整的雲服務相關產品，共創雙贏合作關係，透過網路雲端化，幫助亞太區企業發揮更多可能。
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