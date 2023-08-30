港星鍾鎮濤（阿B）和老婆范姜素貞育有2個寶貝女兒，其中19歲大女兒鍾懿（Blythe）已長得亭亭玉立，去年她到英國讀書，不時會透露過社群分近況，近日她曬出火辣比基尼照，好身材令人超級驚艷。

鍾懿近日抓緊夏日的尾巴，到海邊享受日光浴，只見她穿上紅色比基尼，大秀傲人好身材，另外她曬出「男友視角」美照，穿著低胸背心連身裙，對著鏡頭露出燦笑，豐滿上圍相當搶眼，她附文寫下「he makes me」，也被猜測是否談戀愛了。

其實，鍾懿遺傳父母好基因，擁有亮麗外型，19歲的她越大越漂亮，還是學霸，同時獲得四所名校英國倫敦國王學院（King's College London）、倫敦大學（University of London）、曼徹斯特大學（University of Manchester）及倫敦電影學院（London Film Academy）的錄取資格，去年她遠赴英國讀書，研讀電影相關科系。

而從小就愛表演的鍾懿，月初在「溫拿五虎」的香港演唱會上獻唱，身為父親的鍾鎮濤相當滿意她的演出，大讚女大十八變，至於女兒是否會出道當歌手，他則語帶保留。