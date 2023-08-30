針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前竟表示「其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉」，引發外界抨擊痛批。民進黨立委高嘉瑜30日在《新聞大白話》節目強調，核廢水可能一年後到達台灣，兩年內影響漁產，且會排放30年，政府應該要嚴格把關。雖然日方說有用過濾後的水養鯉魚，還活蹦亂跳，保證水沒問題。「但真的叫我去裡面游泳，我也會怕耶！」她強調政府應公開數據讓民眾安心

高嘉瑜表示，政治歸政治，科學歸科學，現在IAEA國際原子能總署確實也派了調查團，包括中、俄、美、加、韓等11個會員過都派人去福島，到核電廠去了解，去了5次，去了解、調查氚的容許值到底符不符合安全標準，調查完認定符合標準，所以美國支持排放，韓國也支持，現在反應最激烈的倒是中國大陸，所以現在我們相信科學數據。

「但是我們政府該做的檢測，數據還是要有！」高嘉瑜強調，包括這個對我們魚類的影響，數據、數值都應該要公開，讓民眾安心。因為現在媒體上所說的數據的安全，不代表能夠讓民眾安心，所以就算他們說這個水能喝，也沒人敢喝，我們要求他喝給我們看，他也不會喝給我們看。

高嘉瑜直言，在這種情況下，雖然他告訴我們說核電廠裡面有養鯉魚，用這個水過濾之後養的鯉魚，還活蹦亂跳，告訴我們說沒問題。「但是說實話，你真的叫我去裡面游泳，我也會怕耶！」在這種情況下，我們政府該做的，就是把數據公開、透明、檢驗，讓大家知道說，這個現在的狀況是怎麼樣。因為據科學家說，這個洋流可能一年後就會到台灣，甚至兩年內會影響到漁產。

「而且這個核廢水，會排放持續30年的時間！」高嘉瑜說，自己有生之年可能都會受到影響，這種情況之下，政府還是要嚴格把關，陳建仁院長也宣示說他會嚴格把關。旁邊名嘴陳揮文揶揄：「饒了我們吧！妳已經很努力了！」