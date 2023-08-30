《假面女郎》上線後即引起全球粉絲熱烈討論。（Netflix提供）

Netflix韓國影集《假面女郎》深入剖析主角假面女郎金貌美的曲折角色。金貌美是一名對外貌極度不安進而被邊緣化的上班族。因童年被抹滅的明星夢，使她在夜晚化身成網路人氣直播主的「假面女郎」，將自己的真實身份隱藏在神秘面具背後，沉浸在她渴望以久的關注當中。於8月21日上線一週內，即在全球82個國家Netflix非英語節目排行榜上躍居第一名，而在台灣也同樣獲得冠軍，討論度極高。

《假面女郎》每集都像是1部獨立的電影，各個故事和角色都加深了該劇的獨特性和吸引力，劇情高潮迭起、角色情感錯綜複雜。導演金勇勳同時鼓勵世界各地的觀眾：「每個人的人生就如金貌美的一樣，總是無法預測。珍貴的人事物會因為短暫的錯誤而失去，希望大家能藉由影集去重新思考人生的價值。」導演金勇勳保證，若用開放的心態去觀賞《假面女郎》，一定能找到其中值得欣賞的地方。

外媒也讚譽有加，英媒《NME》讚賞「有望成為今年最出色的電視劇之一」，印媒《 Indian Express》也表示「結合了韓劇多元的敘事風格，並加上激烈、精彩的驚悚元素。是一部讓人無法預測的作品，保證絕無冷場」，港媒《South China Morning Post》則說「高賢廷和林珍娜，大概是迄今為止最好演出，給自己一個機會，用一顆平靜的心讓充滿精心設計的《假面女郎》觸動你」。