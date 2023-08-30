國民黨副主席夏立言應台商邀請，於28日下午率團前往大陸參訪，29日出席山西「台商台青走晉來」交流活動並發表致詞，隨後與台商台青展開座談，以及進行參訪行程。國民黨表示，夏立言一行於30日下午與同樣赴山西參加交流活動的中台辦主任宋濤一同前往關聖帝君的出生地，山西運城的解州鎮關帝廟參拜，以表達對關公忠義精神的敬重。

國民黨指出，結束參拜後，夏副主席與宋濤進行會見，在會見過程中，夏立言表示，關聖帝君是兩岸共享的文化傳承和精神信仰，兩岸民間一直有很多的交流。

夏立言認為，由此可見，兩岸有很深厚的歷史淵源和文化連結，相信雙方只要在「九二共識、反對台獨」的既有政治基礎上求同存異，以維持兩岸和平為最高目標，積極溝通對話、加強交流合作，沒有什麼問題是解決不了的。

國民黨表示，夏立言一行於30日完成在山西的行程之後，將搭機前往山東濟南，參加「第二十七屆魯台經貿洽談會」交流活動，持續關心台商台青台胞、維持交流對話，為兩岸和平穩定繁榮貢獻最大心力。

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