鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立連署參選2024總統大選，根據《美麗島電子報》公布的四腳督民調，賴清德支持度37.6％，柯文哲17.5％，侯友宜17.4％，郭台銘10.5％。前立委郭正亮認為，郭台銘的民調可能還會往下走。

郭正亮30日在《下班瀚你聊》節目中表示，郭台銘的民調目前才10%。主持人接著問到，郭會往下走，比10%還差嗎？郭正亮回應表示，當然有可能，競選通常要有一個人幫你操作節奏，比如該講什麼話，接下來他連署也要有一個組織部門及組織長。基本上，他認為，郭台銘都沒有，他都是自己在操作，可是這樣去選舉非常危險。

郭正亮指出，本來郭台銘的策略，就是想跟柯文哲聯盟，然後就壓過侯友宜。郭台銘可能認為他比較有可能勸得了柯文哲，因為他們合作過；但主要是因為郭台銘自己的民調太差了，如果郭的民調有一點，人家就比較覺得跟他談有意義，但他才10%。

郭正亮覺得，侯友宜跟柯文哲也開始對郭台銘有點防心，覺得郭台銘講話不太有信用，分量也不是太高，就是掌握不住。