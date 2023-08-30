《商業周刊》29日製作圖卡，在臉書分享各陣營2024總統參選人的政策，但在國民黨參選人侯友宜的部分竟是空景加上「…」的符號，引起藍營震怒，不少讀者也對商周的立場問題提出質疑，商周稍早發文說「不足之處，我們虛心聆聽」，但指出「小編沒有被fired」。國民黨智庫執行長柯志恩表示，該名小編為流量製作「…」的哏圖，對侯友宜和《商業周刊》的名譽都造成損傷，該名小編是否有受到應有的處置，《商周》應該要跟外界說明清楚。

《商業周刊》29日在臉書粉專發布圖卡，遭疑在諷刺侯友宜沒有提出政策，引發網路熱議和藍營怒火。《商周》30日下午回應，「小編沒有被fired…不足之處，我們虛心聆聽」。侯辦痛批，「肇事小編亦未有任何澄清及致歉，甚至還拿『小編沒有被fired』來暗諷，再次表達高度的遺憾，並予以譴責」。

柯志恩30日在政論節目《新聞大白話》表示，侯友宜真的很冤，《商周》的小編自己上網搜尋參選人政策的相關新聞，一定可以查到很多侯友宜提出的政策，卻硬要用「…」製做哏圖，就是想引發網路流量，因為年輕人就是很喜歡。

柯志恩分析，當年輕人從外部得到的訊息，即《商周》小編所做的「…」哏圖，與他們腦中所期望看到的「侯友宜沒什麼腦袋」形象吻合的時候，就會引發訕笑並吸引更多人觀看，社群流量就會變得很高。

但柯志恩直言，這只會敗壞《商業周刊》過去累積的良好名聲，放任一個臉書小編自己去製做這種哏圖，反而是損傷《商業周刊》自己的名譽，該名小編是否有受到什麼樣的處置，《商周》應該要好好跟外界說清楚，即便後續小編有留言幫侯友宜澄清，但該篇貼文對侯友宜也已經造成傷害。