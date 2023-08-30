大立光股價7月初時一度反彈至2,445元的波段高點，隨後不到兩個月時間，最大回檔幅度來到2成左右，保守派的海通國際、麥格理、美銀、野村、高盛證券等觀點占上風，目前以麥格理證券賦予的1,525元最低。且大立光股價下跌期間，國際機構法人多半時間也都站在賣方，統計7月7日以來，外資共賣超大立光1,877張。

蒲得宇最近將iPhone 15系列的出貨量由8,300萬支，下修到7,700萬支，放眼即將到來的發表會，預期因Pro Max款漲價，加上美元升值使得所有iPhone 15新機種在新興市場均相對變貴，估計iPhone發表會市場反應不會太熱絡。進一步來看，因為新iPhone定價變高，產品發表後的等貨時間將會比預期更短。

除了iPhone可能不給力，海通國際認為，Android陣營恐也來扯後腿。蒲得宇指出，因Sony高階CIS供應緊缺，Android高階機種第四季降規，就算市場上有不少人期待華為市占加速，可望帶動光學升級趨勢死灰復燃，但CIS供應在地化將會限制規格升級空間。