受到強烈颱風蘇拉外圍環流影響，氣象局今（30）日晚間發布豪大雨特報，北部山區、宜蘭皆入列，預估降雨持續到明日白天。另外，有專家指出，一直到周休假期前，天氣都不太穩定，午後外出要記得攜帶雨具。

氣象局表示，受到第9號颱風蘇拉外圍環流影響，易出現短延時強降雨，今晚至明日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、新北、屏東山區有局部大雨發生機率，預估雨勢將持續到明日上午。

▍豪雨範圍：恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。

▍大雨範圍：新北市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣。

受到颱風外圍環流影響，氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局資料顯示，強烈颱風蘇拉今日22時15分在鵝鑾鼻的西南方約210公里海面上，中心氣壓915百帕，瞬間最大陣風相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑200公里，其暴風圈已接觸臺灣南端陸地，對屏東及恆春半島構成威脅，不過隨著蘇拉不斷移動，氣象局預估在今日深夜到明日凌晨，就會解除陸上颱風警報。

至於未來天氣如何，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，周四上半天蘇拉遠離台灣，仍會帶來較強的東南風，午後熱對流會發展成短暫雨或雷雨，周五（9/1）的天氣還是不穩定，午後要留意較大雨雨勢，預估周六（9/2）海葵颱風快速通過台灣北方海面，雖對台灣影響不明顯，但中南部容易有午後對流發展。