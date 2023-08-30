針對藍營提出質疑，明(113)年度證券交易稅編列成長34.5％，營業稅編列成長21.4％，虛增稅課收入，財政部發文說明，證交稅和營業稅編列成長，是參酌最新的經濟情勢與今年前7月課稅收入編列。

財政部指出，113年度中央政府稅課收入預算案數是參酌最新經濟情勢及112年度截至7月底之稅收實際徵收情形，覈實推估編列，其中營業稅、證券交易稅較112年度預算數成長主因有二：

一、營業稅113年度預算案數新臺幣(下同)3275.14億元，較112年度預算數2697.91億元，增加577.23億元(成長21.4％)，主要係考量疫情趨緩，國內消費持續復甦致銷售額增加等因素所估計。

二、證券交易稅113年度預算案數2086.63億元，較112年度預算數1551億元，增加535.63億元(成長34.5％)，主要是近期股市明顯回溫，預期未來市場交易將持續熱絡所估計。

財政部另說明，113年度中央政府總預算案歲入編列2兆7092億元，歲出編列2兆8818億元，歲入歲出差短1726億元，加計債務還本數1150億元，融資需求2876億元，規劃移用以前年度歲計賸餘1155億元及舉債1721億元支應，低於今年之舉債預算數1732億元。惟債務舉借實際執行，將視當年度歲入歲出情形，可能減少舉借或不舉借。