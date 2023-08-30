根據日銀最新數據，衡量日圓對美元、歐元等主要貨幣的購買力指標「實質有效匯率」，7月跌到74.31，與2022年10月觸及的73.7低點相去不遠。

該指標在去年10月創1970年9月來新低，1970年採固定匯率制，以360日圓兌1美元的匯率盯住美元。

日本物價數十年來停滯不前，加上日銀大行貨幣寬鬆政策，削弱日圓購買力，直至目前日本通膨才見升溫。

日圓購買力流失尤其反映在進口上。儘管以日圓計價的進口物價指數相較去年開始下滑，仍比2021年底高出10％。從進口項目來看，糧食及汽油等能源相關項目漲幅明顯。

瑞穗研究技術（Mizuho Research & Technologies）估計，如果日圓匯率盤旋在145日圓兌1美元附近，2022到2023財年期間，日本家庭平均額外負擔18.8萬日圓（約台幣4.2萬）的支出。

而這還是假定10月過後，電費瓦斯費補貼、汽油價格穩定機制等抗通膨措施未退場的前提下。若少了這些措施，日本家庭的額外支出將超過20萬日圓（約台幣4.4萬）。

日本超市貨架便可見物價上漲，據《日經新聞》調查，牛奶與奶油分別年漲8％、10％，因業者將進口飼料增加的成本轉嫁給消費者。歐洲進口商品漲最凶，義大利麵飆漲28％。

日圓實質有效匯率在1995年4月攀至峰點，自此之後日圓購買力流失60％左右，在所有主要貨幣中跌幅最大，要怪日本數十年來擺脫不了通縮。

另據《經濟學人》的「大麥克指數」，自1995年4月迄今，日本麥當勞的大麥克漢堡僅漲15％，目前售價450日圓（約台幣100元）。但同時間美國的大麥克漢堡漲了逾1倍，要5.58美元（約台幣180元）才買得到。