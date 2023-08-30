蝦皮購物「9.9超級購物節」開跑一周， 在「9愛購物車+1」加入購物車就送蝦幣的強力號召下，參與購物車挑戰賽的人數已較上檔同期超過1倍，並由「手機平板與周邊」取代疫情間高人氣的美食品類，進入暖身期間三大熱銷品類，觀察到此趨勢，蝦皮購物今也宣布加碼，9/9下單就有機會由蝦皮幫你清空購物車。

蝦皮購物 倍潔雅X蝦皮聯名衛生紙，200抽56包，原價1360元，9/9限時下殺9元起。（蝦皮提供／古明弘台北傳真）

「9.9超級購物節」蝦皮再度準備「全站199元起免運」、「全站85折起」雙重好禮，早鳥領免運券還能免費參加最新款iPhone 15抽獎，9月1日登場的「蝦拼日」搶先加碼，狂撒全站95折優惠券。「9.9超級購物節」最高潮，蝦皮購物祭出「強品億萬補貼」，從過往檔期用戶加購數量排行榜中，精選百大夯品下殺至9元起，力邀全台用戶9/9上站瘋搶補貨！當天只要下滿9單，前往活動頁領取「清空購物車」抽獎券，還有機會讓蝦皮購物幫你清空購物車；0點最快下單的前2千名用戶再免費拿新光影城爆米花兌換券。

蝦皮購物 Apple AirPods Pro 2，原價7490元，優惠價5999元。（蝦皮提供／古明弘台北傳真）

蝦皮購物「9.9超級購物節」9/9六大優惠指南

優惠一：每人6張全站199元起免運券

每人6張全站199元起免運券，1張限9/9當日0-2點使用、5張9/9全天可用。領免運券再抽iPhone 15 100%商品兌換券。

優惠二：6張85折起優惠券，最高折5,000元

1張全站85折優惠券、1張商城85折優惠券，限9/9當日0-2點使用。4張指定類別商城88折優惠券，最高折5,000元，限9/9當日使用。

優惠三：9/9下單搶第一，爆米花人人都+1

當日前2,000位下單的用戶，即享新光影城免費爆米花兌換券。

優惠四：揪好友「9愛購物車+1」，下單再抽清空購物車

每日分享「9.9超級購物節」活動頁給99位好友即可獲得99蝦幣，數量有限送完為止。

當日下滿3單，即可領取滿499元折40元優惠券，當日下滿6單，即可領取滿899元折70元優惠券，當日下滿9單，即可以領取「清空購物車」抽獎券，中獎者將獲得5萬元優惠券。

優惠五：參加蝦幣回饋挑戰賽，10萬蝦幣等你瓜分

下單滿1,500元，即可參與瓜分10萬蝦幣。

優惠六：強品億萬補貼，百大精選商品最低9元起