根據《美麗島電子報》最新總統大選四腳督民調，民進黨賴清德36.0%、民眾黨柯文哲19.1%、國民黨侯友宜18.3%、郭台銘9.7%。媒體人吳子嘉認為，郭台銘從他宣布參選，他沒有能力處理政治的攻防，如果這種情況再不改變，他這個政治就不要玩了。

吳子嘉30日在《關鍵時刻》節目中分析表示，30日這個民調是上禮拜五加上28日、29日等3天，1200份所做出來的，29日郭又掉了1個百分點。 這段時間，郭台銘在政治上是一個菜鳥，因為那麼多事情發生，那麼多議題發生，郭辦也好、郭台銘本身也好，沒有針對這些議題，做出一個適當的反應，所以民調變成這樣子。

吳子嘉接著指出，比如媒體人李豔秋罵他沒有誠信，郭台銘總可以道歉吧。郭台銘從他宣布參選，一直挨打卻沒有回應，如果這種情況不改變，因為政治的攻防，他沒有能力處理、沒有辦法設定議題，沒有辦法做危機處理，他這個政治就不要玩了。

吳子嘉點出，為什麼郭台銘雙北的支持度會先掉呢？很多知識分子、很多經濟選民，為什麼要拋棄郭台銘？那是因為最近幾天，每天各大小媒體、電視台，都在嘲笑郭台銘，郭台銘已變成一個被嘲笑和辱罵的對象，大家都是用顯微鏡在看郭台銘的一言一行。更嚴重的是，郭台銘的團隊非常菜，沒有能力處理他選總統的這個大局。