為了感謝一路走來始終支持愛戴LINE FRIENDS的好友們，LINE FRIENDS特別在疫情結束後推出首隻紀念娃娃「2024年度熊大精裝典藏禮盒」，全球獨家限量500組在台上市，陪伴大家一同迎接充滿希望的2024年。

坐在華麗舞台的熊大穿上禮帽禮服化身暖心紳士，從設計發想到完成，不管是做工、配件、材質選擇都是精選，具有收藏價值。全球首隻「2024年度熊大精裝典藏禮盒」將於8月31日 00:00正式上線，原價2300元、新年預購價2024元。