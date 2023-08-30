特斯拉的駕駛在使用Autopilot時，若是手離開方向盤太久，系統便會發出警示，而「Elon Mode」功能則可關閉惱人的警示音。

NHTSA在7月26日向特斯拉發出信函與特別命令，要求該公司說明已授權多少汽車和車主使用「Elon Mode」功能等資訊。

NHTSA在信中指出，特斯拉近期更動駕駛監督系對安全的影響，令NHTSA感到擔憂，因為可取得的資訊顯示，車主可能改變Autopilot的監督組態，在沒有Autopilot提醒車主將手放在方向盤的情況下，開車更長時間。

特斯拉必須在8月25日之前提交NHTSA要求的全部資訊，並且及時回覆NHTSA的提問。NHTSA同意對特斯拉提供的資訊和回應保密。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾大肆宣揚旗下自動輔助駕駛系統Autopilot和全自動駕駛（FSD）軟體，是能夠改善道路安全，並讓特斯拉躋身科技領導者地位的創新發明。

但特斯拉的系統面臨自2015年推出Autopilot以來最大的挑戰，致死事故引來的一連串訴訟9月將在法院開庭，以及Autopilot相關的聯邦調查即將進入尾聲。

汽車安全研究員暨卡內基美隆大學（Carnegie Mellon）電腦工程副教授庫普曼（Philip Koopman）表示，NHTSA的命令顯示該主管機關並不贊同可關閉安全提示的作弊碼。庫普曼亦認為軟體中不應該存在可降低安全的隱藏功能。

庫普曼表示，NHTSA尚未完成特斯拉車禍意外的一系列調查，Autopilot有可能是事故的原因之一。NHTSA代理局長卡爾森（Ann Carlson）近期受訪時暗示，調查結果即將出爐。