根據駿利亨德森全球股利指數顯示，第二季全球股利高達5,681億美元，整體成長率為4.9％，基礎成長率高達6.3％，其中半數成長由銀行業貢獻。這項追蹤全球1,200家企業的數據反映，全球88％的企業第二季不是調高股利，就是維持相同水準。

以產業別來看，全球銀行業第二季派息最慷慨，主要受惠於利率上揚提振利潤。此外，汽車製造商亦是股息成長的推手之一。

報告顯示，美國企業第二季發配的股息微增2.6％，至1,480億美元，主要由醫療保健和房地產公司推動。美國已連續六季股息成長緩慢，不過駿利亨德森表示，高達98％的美國企業在該季調高股利或維持穩定，遠遠高於全球平均。

醫療保健公司為美國第二季股利成長的最大推手，以聯合健康（UnitedHealth）和禮來（Eli Lilly）為首。兩家業者上季業績不俗，雙雙宣布調高財測。

另一方面，駿利亨德森表示，北美削減股息最兇的企業為晶片巨頭英特爾和百仕通（Blackstone）。

儘管第二季整體股利發派情況強勁，但駿利亨德森示警，在高利率環境下，經濟可能只有溫和成長步伐。

駿利亨德森全球股票收益部門主管羅夫豪斯（Ben Lofthouse）表示，繼去年全球獲利創新高後，如今市場預期今年獲利將持平，而且全球企業對未來展望更為謹慎。

駿利亨德森預期今年全球股息將繼續增加，金額估計達1.64兆美元，整體成長率為5.2％，相當於基礎成長率5％。

羅夫豪斯表示，多數地區和產業的派息計畫符合預期，相信銀行業將持續擔任下半年股息成長的主要推動力。