降低通膨 法財長請食品大廠高層喝咖啡 23:332023/08/30 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國食品通膨仍然高達兩位數，而且超越歐元區整體水準，法國政府擬向食品產業施壓，要求業者為降低通膨做更多努力。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）本周將與大型食品製造商合面，30日預計和法國企業聯盟（MEDEF）開會。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AI旋風更強 MSCI與Google Cloud深化合作 臺灣沉浸式內容威尼斯吸睛 尋求國際合資合製 法國校園禁穿罩袍輿論延燒 各界憂文化宗教戰再起 #降低通膨 #財長 #法國 #合面 #食品大廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 東區商圈築底復甦 今年首店租金單價破萬 17:532023/08/30 財經 郭台銘參選 陸學者：原就困難的「藍白合」難上加難 10:552023/08/29 兩岸 失去左腿仍奮力參加短跑比賽 老師陪跑鼻酸畫面曝 10:172023/08/30 國際 法國電力與台亞完成行政契約程序 傳風電3-1期五家今有望全到位 18:032023/08/30 財經 楊繡惠被嗆是「老女人」不忍了 公開酸民正面照：看看到底誰老 14:422023/08/30 娛樂 侯、柯對郭「都有氣」！學者：藍白可望合 但有1大懸念 10:012023/08/30 政治 學者：全球區域整合呈雙軌化 台灣恐兩軌都落空 21:032023/08/29 財經 議員批新北拒提供侯友宜請假資料 市府回嗆勿搞政治鬥爭 20:022023/08/30 政治 刪7700多中國「垃圾偽裝」臉書帳號 Meta：切斷全球最大秘密影響力行動 10:052023/08/30 兩岸 打狗祭56組特色音樂人全卡司公布 10／7~9齊聚高流嗨翻音樂新浪潮 14:512023/08/30 生活 市府不提供侯友宜請假紀錄 民眾黨議員怒：藍白合、合個屁 17:242023/08/30 政治 宋芸樺新片大談異國戀卻天人永隔 101跨年擁吻成追憶 15:462023/08/30 娛樂 四合院草埔仔暗藏軍火庫 中市警查獲罕見MP9衝鋒槍 11:532023/08/30 社會 劇評家耿一偉獲歌德獎章 「聚合舞」同發光 07:062023/08/30 生活 郭參選…65％國民黨支持者反對 2024最新民調：藍白「這樣合」最多人挺 11:092023/08/30 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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