保險界國家級獎項第10屆「臺灣保險卓越獎」30日揭曉獲獎名單，富邦產、兆豐保、國泰產、新光產、明台產、新安東京海上產以及南山產等多家產險都獲14項卓越獎的金質獎。

產險界各獎項得獎名單如下：

一、公益關懷卓越獎─富邦產物（金質獎）、華南產物、新光產物（銀質獎）。

二、公益關懷專案企畫卓越獎─兆豐產物（金質獎）、泰安產物、新安東京海上產。

三、風險管理卓越獎─國泰世紀產（金質獎）、華南產險。

四、風險管理專案企畫卓越獎─新光產（金質獎）

五、人才培訓卓越獎─富邦產（金質獎）、新光產

六、人才培訓專案企畫卓越獎─明台產（金質獎）、華南產

七、保戶服務卓越獎─明台產（金質獎）、國泰世紀產

八、保戶服務企畫專案卓越獎─兆豐產（金質獎）、新安東京海上產

九、商品創新專案企畫卓越獎─新光產物（金質獎）、南山產物、富邦產物

十、資訊應用卓越獎─國泰世紀產（金質獎）、富邦產

十一、資訊安全推展卓越獎─新安東京海上產（金質獎）、國泰產險、富邦產險

十二、新興風險保障商品推展卓越獎─國泰世紀產（金質獎）、富邦產、新光產

十三、住宅地震保險推展卓越獎─富邦、新安（金質獎）、國泰世紀

十四、強制汽車責任險卓越獎─南山產（金質獎）、新安東京海上產。

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