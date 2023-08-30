新冠肺炎高度突變的變異株BA.2.86，又多2國首度通報感染個案。加拿大卑詩省衛生官員周二（29日）公布全國首例感染新冠肺炎Omicron高度變異株BA.2.86的病例，此例從無卑詩省以外的旅遊史。北歐瑞典也在周二通報4例。全球累計至少24例，一星期內翻了1倍。

英國《每日郵報》周三（30日）報導，卑詩省衛生官員說明，這個病例並未住院，偵測到BA.2.86的存在也並未改變卑詩省民眾面臨的風險。卑詩省出現感染BA.2.86個案並未出乎衛生當局意料，因為新冠病毒繼續在全球傳播，病毒也不斷適應。

瑞典衛生官員周二通報4例。第1例8月7日於斯德哥爾摩採檢，第2、第3例8月18日至19日於瑞典北部的西諾爾蘭省（Vasternorrland）採檢。第4例細節尚未披露。

丹麥上月通報BA.2.86感染首例，也是全球第一個發現個案的國家。BA.2.86與今年大多數時候流行的XBB.1.5相較，變異點逾35處。之後美國、以色列、英國、南非、葡萄牙也陸續通報首度發現BA.2.86感染者。加上瑞典、加拿大，全球至少已8國通報首度偵測到BA.2.86的個案，總計24例。

泰國、瑞士、美國也在下水道廢水採到BA.2.86。新冠病毒會透過感染者的糞便進入廢水系統。美國疾病控制暨預防中心（CDC）上周表示，BA.2.86可能更容易讓曾罹新冠肺炎或已接種疫苗的人感染。