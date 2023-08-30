最新公布數據顯示，美國就業市場與經濟正在降溫，投資人評估美國聯準會（Fed）9月暫停升息的機率增加，觀望氣氛濃厚。3大指數開盤後持續在平盤附近震盪，欲振乏力。

截至台北時間30日晚間11點15分，道瓊工業指數上漲20.97點（或0.06%），暫報34873.64點；那斯達克指數上漲50.06點（或0.36%），暫報15993.82點；標普500指數上漲11.10點（或0.25%），暫4508.73報點；費城半導體指數上漲2.61點（或0.07%），暫報3632.18點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果大漲逾1%、谷歌母公司Alphabet小漲0.47%，臉書母公司Meta、微軟與亞馬遜均走跌。半導體類股方面表現普遍強勁，輝達大漲近2%，超微漲0.63%，台積電ADR漲0.22%，聯電ADR漲1.46%。

美國ADP就業報告顯示，美國企業8月新增就業人數僅17.7萬人，創5個月來最小增幅，遠低於7月修正後的37.1萬人，顯示隨著利率上升帶來的壓力，原本意外有彈性的美國經濟恐開始放緩。而美國第2季GDP年化季增率從原估的2.4%下修至2.1%。經濟學家原本預期GDP會維持不變。