上週末（26）美國一位52歲世界知名的巴西柔術大師席爾瓦（（Octavio Couto Da Silva）在義大利科莫湖（Lake Como）參加完朋友的婚禮後，疑似喝太茫沒走穩摔落堤防，不幸身亡。席爾瓦一身致力於巴西柔術以及教學推廣，學子無數，令人不勝唏噓。

American Jiu-Jitsu master Octavio Couto Da Silva falls to his death from seawall in Italyhttps://t.co/NGTRjatMPF — Jaun News (@JaunNews) August 30, 2023

綜合《紐約郵報》（New York Post）和義大利媒體《Italy 24 News》29日報導，來自美國德州達拉斯的席爾瓦在上週六清晨6點30左右走回酒店時，不慎跌落堤防。

義大利當局認為，這位席爾瓦在失去平衡時停了下來，坐在了矮牆上，然後墜落湖裡，目前席爾瓦是死於墜落造成的外傷還是溺水，目前尚未確定。調查人員認為他當晚喝了很多酒，當他離開巴比安內羅別墅（Villa del Balbianello）上朋友的婚禮時，看起來並無大礙。

這席爾瓦曾乘坐計程車前往特雷梅佐，但由於住在不同的酒店，他與同行的其他人分開了。席爾瓦的綽號是葡萄牙語中的「小老鼠」拉蒂尼奧（Ratinho）和妻子育有一女，巴柔學生超過數百名。

Unfortunately, we lost Ratinho, a cherished family member, after a tragedy. I am sad to share this, but it must be done: https://t.co/SmO4yLErFW — Luca Atalla (@lucaatalla) August 29, 2023

據他的堂哥奈特（Rick Knight）表示，席爾瓦正打算舉家搬回巴西，他在巴西度過了生命中的前30年，2007年移民美國。「他的家人和全球各地的朋友都在為這一重大損失而悲傷不已，」