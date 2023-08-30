台北市最後一塊處女市場北投，房價一波波登高，最新實價登錄資訊顯示，「力麒天沐」頂樓戶每坪達144.4萬元，刷新區域史上最高單價，北士科「軟橋段」的「國泰雍萃」也急起直追，每坪實價達135萬元；接下來，熱門戰區將轉移到北士科「新洲美段」，市場專家估計，未來大型品牌建商的水岸第一排產品，每坪有機會上看最高125萬元。

住展雜誌企研室成采錡表示，住展雜誌最新調查顯示，北投房市預售屋和新成屋推案量，在各行政區中名列前茅，今年上半年推出金額已達186.5億元，在各行政區中排名第四。

在房價表現上，據內政部實價登錄資訊顯示，「力麒天沐」頂樓戶每坪達144.4萬元，刷新區域史上最高單價紀錄；北士科「軟橋段」的「國泰雍萃」，以每坪135萬元直追。

北士科「軟橋段」近一年半多，雲集不少大咖建商積極推案，華固、國泰、璞園、宏普、達麗、家居、隆遠、柏鴻等。

接下來，農曆民俗月落幕後，北投的推案熱度可望逐步升溫，尤其聚焦北士科園區，不但多家知名大型建商已重兵部署中，就連「新洲美段」也將加入推案戰區，有首發案籌備登場中。

以新潤興業及新潤建設來說，集團預計9月起將連續推出3筆新案，包括「士科潤山」、「士科潤心」、「新潤士科大院」等。

其中「士科潤山」由新潤建設、甲山林集團一起合作開發，規畫9月開案；至於「新潤士科大院」總銷金額最高，估計高達120億元，最快年底登場，為訴求水岸景觀宅的「新洲美段」首發案。

住展雜誌企研室經理成采錡分析，接下來北士科還有潤泰創新國際也有新案籌備中，總銷未定；遠雄建設將規畫「遠雄商舟」商辦大案，總銷目前也未定。

華固30日也首度插旗「新洲美段」水岸住宅，成采錡分析，若以當前市況保守估計，該區住宅每坪應有110～120萬元的行情，若坪數規畫小一點，大型品牌建商水岸景觀戶，將有條件挑戰每坪125萬元。