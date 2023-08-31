YouTuber寵物網紅「倉鼠人」許伯&簡芝近日與台北市長蔣萬安合拍影片，沒想到竟遭綠營塔綠斑網軍出征，也讓當事網紅在影片中爆氣怒嗆。消息傳來令PTT網友傻眼，直呼「不要讓塔綠班不開心」、「心疼，就沒有政治立場卻被說成這樣」、「以前都沒這麼誇張，綠營側翼真的垃圾！」
PTT論壇八卦板有網友發文問卦「簡伯跟許芝爆氣了？」他質疑：出錢又出力，結果只因為封面出現了一個市長，就被人抹黑成有政治立場？難怪要爆氣。所以現在是只要顏色不對，都不能跟任何相關政府有合作就是了？台灣怎麼會變這樣？簡伯跟許芝算是很優質又沒特定立場的油土伯了吧？他們如果有立場也是站在動物那邊。然後第一次看簡芝講那麼多話又不跳針。
鄉民表示「連許伯簡芝都能出征...讓人見識到塔綠斑」、「不要讓塔綠班不開心」、「真的超智障，市立的動物機構讓市長露個面怎麼了，內容又沒有為了選舉的宣傳」、「塔綠班就是這個世界的主宰」、「只能跟民進黨合作，否則出征」、「側翼日常，辛苦二位了」、「心疼許伯簡芝，本來就沒有政治立場卻被說成這樣」、「以前都沒這麼誇張，綠營側翼真的垃圾」、「2023文革在台灣」、「政治腦的白痴真的很可悲！」
文章來源：PTT討論串
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