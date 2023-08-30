颱風蘇拉持續往西移動，中央氣象局今晚23:30解除蘇拉颱風陸上颱風警報，持續發布海上颱風警報。氣象局指出，蘇拉目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西移動，其暴風圈已脫離台灣南端陸地，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅。

蘇拉颱風30日23時的中心位置在在鵝鑾鼻的西南方約220公里之海面上，以每小時12公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑80公里。

氣象局表示，今(30日)晚至明(31)台灣附近海面及巴士海峽風浪偏大，尤其恆春半島及南部沿海將有4米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。陸上強風部分，今(30日)晚至明(31)日馬祖有9至10級強陣風，恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門及高屏、新竹以北沿海空曠地區有8至9級強陣風。