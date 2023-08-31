本聯貸案由台灣沃旭母公司沃旭能源擔任連帶保證人，主要資金用途為償還金融機構借款暨支應臺灣離岸風場的開發、建設及營運週轉所需。本聯貸案由臺灣銀行擔任額度管理銀行、法國巴黎銀行及中國信託銀行共同主辦，並邀集星展銀行（臺灣）、兆豐銀行、土地銀行、第一銀行、玉山銀行、台新銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行、臺灣企銀及摩根大通等12家金融同業參與，在銀行同業踴躍參貸之下獲得超額認購，最終以250億元結案。

簽約儀式由臺灣銀行董事長呂桔誠、法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂、中國信託銀行董事長利明献、沃旭能源財務與資本管理資深總監Kasper Kiim Jensen與台灣沃旭董事長汪欣潔共同主持。

沃旭能源最大股東為丹麥政府，股權結構穩定，擁有超過30年的全球離岸風電經驗，具備完整的規劃、興建及維運能力，為離岸風電全球領導開發商之一。沃旭能源自2015年起投入臺灣離岸風電建設，陸續開發海洋風場、大彰化東南、大彰化西南、大彰化西北等案場，對臺灣綠色能源轉型的發展佔有一席之地。

臺灣銀行表示，今年7月通過「永續授信政策」，宣示不再新增承作特定高碳排放產業融資案件，展現氣候治理及落實永續經營的堅定決心。本聯貸案亦透過永續連結指標的利率加減碼設計，期許沃旭能源在碳排放、氣候及水源安全保護等領域持續精進，與金融業共同為環境永續發展努力。