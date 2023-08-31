自十九世紀創廠以來，直至今日，The Balvenie百富單一麥芽威士忌可以很自豪地說，自家是少數仍然堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠，百餘年來，酒廠的夥伴們，將蘇格蘭威士忌界引以為傲的五大傳統工藝，從大麥種植、鋪地發麥、橡木桶製作、蒸餾器維護，乃至於靈魂核心，也就是由首席調酒師掌握定調的最終威士忌風味，各有職司的百富酒廠專屬團隊，從不假手他人，一絲不苟地維護著每一道環節的最佳品質，就是這樣秉持著「一心造一藝」，代代相承的匠人精神，才成就了百富在廣大消費者心目中，頂級單一麥芽威士忌的清晰印象。

1962年，大衛・史都華（David C. Stewart MBE）才17歲的時候，就進入百富酒廠工作，擔任酒窖簿記管理，經歷了十餘年的學習鑽研，30歲那年，他從前任Hamish Robertson手中接過傳承火炬，成為百富第五代首席調酒師。2016年，大衛・史都華獲英國女皇伊麗莎白二世頒發大英帝國員佐勳章（Member of the Order of the British Empire，縮寫MBE），肯定他多年來為蘇格蘭威士忌產業的貢獻與成就。大衛・史都華最名聞遐邇的成就，是他在1980年代，首創「過桶工藝（Cask Finishing）」；以過桶二次熟成，為威士忌增添更多複雜風味。代表性的「百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌」就是絕佳的例子。自此，開啟了各家威士忌酒廠爭相學習仿效的風潮，到今天，「過桶」，已成為業界顯學。

業界最受尊敬的大師，過桶工藝開創者 David Stewart 。（圖/百富 提供）

真心摯愛，大師的荒島酒款（圖/百富 提供）

引動了過桶風潮，低調務實的大衛・史都華從不停止風味上的創作研發，持續嘗試各種不同木桶的搭配實驗，另一款他引以為傲的代表作，是以精挑細選的葡萄牙波特桶進行過桶的「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」，酒體呈現出成熟葡萄乾的豐潤飽滿，但也保留了百富酒廠獨有的蜂蜜與香料調性，悠長細緻的美好尾韻，更是令人久久難以忘懷。

威士忌的製作過程變數眾多，每一道環節，都可能對風味造成巨大影響，尤其高年份威士忌，需要更繁複的工藝與經驗。大衛史都華定期檢驗橡木桶內威士忌的變化，以確保葡萄牙高年份波特酒桶為威士忌帶來濃郁細膩的最佳風味，這款卓越的百富21年波特桶PortWood屢屢在不同的國際大賽中，獲得最高首獎，也是百富獲得最多獎項的酒款。

大衛．史都華一生聞嗅、品鑑過至少四十萬個橡木桶。（圖/百富威士忌官網）

在酒廠與威士忌朝夕相處超過60年，一生聞嗅、品鑑過至少四十萬個橡木桶的大衛・史都華，不只一次在採訪中提到，他最喜愛的百富酒款就是「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」，曾經有酒廠同事開玩笑的問大衛・史都華，如果你被困在荒島上，只能攜帶三樣東西，你的選擇會是什麼？大衛想了一下：「百富21年波特桶PortWood和兩個杯子。」

大衛．史都華最喜愛的百富酒款就是「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」。（圖/百富 提供）

「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」品飲筆記

香氣：乾爽的堅果味烘托出果香與成熟葡萄乾的豐潤飽滿香氣

口感：風格獨具，奶油、絲綢般的滑順口感，水果、蜂蜜與香料氣味

尾韻：悠長、高貴優雅、堅果類的細緻香味。

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