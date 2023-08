自十九世紀創廠以來,直至今日,The Balvenie百富單一麥芽威士忌可以很自豪地說,自家是少數仍然堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠,百餘年來,酒廠的夥伴們,將蘇格蘭威士忌界引以為傲的五大傳統工藝,從大麥種植、鋪地發麥、橡木桶製作、蒸餾器維護,乃至於靈魂核心,也就是由首席調酒師掌握定調的最終威士忌風味,各有職司的百富酒廠專屬團隊,從不假手他人,一絲不苟地維護著每一道環節的最佳品質,就是這樣秉持著「一心造一藝」,代代相承的匠人精神,才成就了百富在廣大消費者心目中,頂級單一麥芽威士忌的清晰印象。

1962年,大衛・史都華(David C. Stewart MBE)才17歲的時候,就進入百富酒廠工作,擔任酒窖簿記管理,經歷了十餘年的學習鑽研,30歲那年,他從前任Hamish Robertson手中接過傳承火炬,成為百富第五代首席調酒師。2016年,大衛・史都華獲英國女皇伊麗莎白二世頒發大英帝國員佐勳章(Member of the Order of the British Empire,縮寫MBE),肯定他多年來為蘇格蘭威士忌產業的貢獻與成就。大衛・史都華最名聞遐邇的成就,是他在1980年代,首創「過桶工藝(Cask Finishing)」;以過桶二次熟成,為威士忌增添更多複雜風味。代表性的「百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌」就是絕佳的例子。自此,開啟了各家威士忌酒廠爭相學習仿效的風潮,到今天,「過桶」,已成為業界顯學。

業界最受尊敬的大師,過桶工藝開創者 David Stewart 。(圖/百富 提供)

真心摯愛,大師的荒島酒款(圖/百富 提供)

引動了過桶風潮,低調務實的大衛・史都華從不停止風味上的創作研發,持續嘗試各種不同木桶的搭配實驗,另一款他引以為傲的代表作,是以精挑細選的葡萄牙波特桶進行過桶的「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」,酒體呈現出成熟葡萄乾的豐潤飽滿,但也保留了百富酒廠獨有的蜂蜜與香料調性,悠長細緻的美好尾韻,更是令人久久難以忘懷。

威士忌的製作過程變數眾多,每一道環節,都可能對風味造成巨大影響,尤其高年份威士忌,需要更繁複的工藝與經驗。大衛史都華定期檢驗橡木桶內威士忌的變化,以確保葡萄牙高年份波特酒桶為威士忌帶來濃郁細膩的最佳風味,這款卓越的百富21年波特桶PortWood屢屢在不同的國際大賽中,獲得最高首獎,也是百富獲得最多獎項的酒款。

大衛.史都華一生聞嗅、品鑑過至少四十萬個橡木桶。(圖/百富威士忌官網)

在酒廠與威士忌朝夕相處超過60年,一生聞嗅、品鑑過至少四十萬個橡木桶的大衛・史都華,不只一次在採訪中提到,他最喜愛的百富酒款就是「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」,曾經有酒廠同事開玩笑的問大衛・史都華,如果你被困在荒島上,只能攜帶三樣東西,你的選擇會是什麼?大衛想了一下:「百富21年波特桶PortWood和兩個杯子。」

大衛.史都華最喜愛的百富酒款就是「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」。(圖/百富 提供)

「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」品飲筆記

香氣:乾爽的堅果味烘托出果香與成熟葡萄乾的豐潤飽滿香氣

口感:風格獨具,奶油、絲綢般的滑順口感,水果、蜂蜜與香料氣味

尾韻:悠長、高貴優雅、堅果類的細緻香味。

★《中時新聞網》關心您:飲酒過量,有礙健康。酒後不開車,安全有保障!