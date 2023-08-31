買房時除了看房子的條件，「鄰居」也很重要，一名網友在PTT發文指出，自己去年在高雄買下一間新成屋大樓，但鄰居非常多8年級生，重點是素質超級差，讓原PO相當傻眼。

有網友以「 鄰居都是8年級生真的是悲劇嗎？」為題發文，說自己去年在高雄置產，是一間兩房的新成屋大樓，社區超過200戶，其中小坪數物件就占了6至7成，加上總價低，因此鄰居普遍很年輕，他透露有非常多8年級生，管委會（成員）幾乎都不到30歲。

原PO提到，他加入社區群組後，常發現一堆光怪陸離的事，像是公然抽菸、陽台丟垃圾，還有狗便狗尿、門口放雜物堆垃圾，以及車位亂停、半夜有屁孩要來叫囂」等；此外，大家對於公設電費與管理費也很計較，他無奈地說，「這種是社區大樓常態嗎？」

貼文一出引發其他網友熱議，紛紛表示「坪數小總價低，將來容易變得很複雜素質低」、「有套房兩房的規劃，基本上等於出租比率高，自住一般建議選沒有套房兩房的房型」、「找四拼、純三四房、戶數少、單價不低於區域行情」、「用價格篩選住戶素質是永遠不變的真理」。