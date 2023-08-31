美國爆出一起驚人詐騙，一位在餐廳工作、月薪僅400美元（約新台幣1.2萬）的男子安東尼（Deyonte Anthony）謊騙自己的月收入高達5萬美元（約新台幣159萬）並發起100萬美元（約新台幣3185萬）存款計畫，過程中獲得20萬美元即時信貸，他將這些投入美股，被發現時還賺了7千美元（約新台幣22萬）讓眾人相當傻眼。

Business insider報導，據美國證券交易委員會（SEC）的起訴書顯示，安東尼在7月5至6日申請了總和為100萬美元的存款計畫，這使得他能夠馬上獲得20萬美元（約新台幣637萬）的即時信貸，他將這些資金買進8支股票。

安東尼投資蘋果8.5萬美元、GameStop 7.8萬美元、輝達2.2萬美元、AMC 1.3萬美元及特斯拉700美元，此外，他還投資Cano Health、Electronic Arts等標的800美元，將「不存在」的資金花光光。

隔天，證券經理人發現安東尼涉嫌詐騙，並馬上凍結他的帳戶，並清算所有持股，令人驚訝的是，在短短幾天內，安東尼就賺了7千美元，甚至在所有交易中只有一筆是虧損的。

調查結果顯示，安東尼詐騙交易員進行虛假的存款申請，趁過程空檔進行高額信貸，並在交易員發現前將錢領出。SEC未來將要求安東尼進行全額交割，並在身分文件上註明此事。