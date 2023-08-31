台積電在德國設廠有望獲得高達50億歐元的補貼，但卻引發包括英特爾 (Intel)等同業的不滿，根據德國商業週刊《Wirtschaftswoche》報導，除了台積電和英特爾獲得龐大金額補貼招致爭議，未來國際晶片大廠進駐，可能進一步加劇德國技術工人的短缺危機。

報導指出，德國薩克森-安哈特州經濟部長Sven Schulze表示，英特爾在馬格德堡獲得10億歐元補助，台積電則在德勒斯登獲得50億歐元補貼，政府對這兩家晶片製造商的補貼，恐會進一步加劇所在地區技術工人的短缺，使中型公司和新創企業備受衝擊。

報導提到，德國正慶祝英特爾能夠在馬格德堡創造3000個就業機會，但問題是勞動力從哪裡來？德國目前技術工人短缺，這樣的問題是值得懷疑的。

德國經濟研究所根據職業介紹所推斷出職位空缺數量，其中在薩克森-安哈爾特/圖林根地區，每100名失業人員就有252個MINT（數學、IT、自然科學、技術）類型職位的空缺，顯示這是一個巨大的技能和勞力需求差距。

值得警惕的是，技術工人和工人越缺乏，企業之間的競爭就越大，英特爾和台積電在德國設廠後，對於當地企業來說，仍無法解決人力和技術缺工的問題。報導認為，關於新的半導體工廠有助提升就業市場的說法，根本是在開玩笑。

英國金融時報也示警，台積電前往德國設廠，將面臨勞力短缺問題。薩克森邦經濟廳廳長Martin Dulig透露，德國正面臨嚴重的技能短缺和人口老化，預計工作年齡人口將在未來10年內減少20萬。