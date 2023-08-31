不滿日本排放福島電廠核廢水，中國大陸宣布全面禁止進口日本水產品，日方表示「完全無法接受」，並要求立即撤銷禁令，甚至不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。對此，網友刷一排狂嗆，「日本也禁晶片出口大陸，還有臉哭夭嗎」、「日排放核污毒水禍害海洋，竟然還敢惡人先告狀？」

日本在上周四（24日）向太平洋排放福島電廠核廢水，引發東亞鄰國抗議，中國大陸立刻宣布，自即日起全面暫停日本水產品進口。中國向來是日本水產品第一大出口市場，2022年出口值達到871億日圓（約台幣190億元），占比超過20%，如今遭到大陸全面封殺，將衝擊日本漁民生計。

綜合外媒報導，被中國限制水產品出口後，日本是否有進一步行動，日本外務大臣林芳正在記者會上表示，「將在WTO框架下採取必要措施」，為了中日兩國建立對話解決共同課題，她呼籲中方應與日本保持密切溝通。

另外，日本經濟安保大臣高市早苗也說，如果透過多方外交管道抗議無法發揮效果，將進入到思考及評估以適當形式採取反制措施的階段。

對於日本打算狀告WTO，台灣網友反應幾乎一面倒，紛紛回應「日本有骨氣一點..叫美國多買一點...不然叫澳洲多買」、「不禁止才是瀆職」、「學我們農業部沉寂中」、「美國禁止日本賣晶片給中國，WTO有權拒絕美國嗎？」、「先搞定你們日本漁民吧，天天抗議沒看到？」、「不買日本海產也不行？」