大自然的韌性令人驚嘆，一隻座頭鯨在2001年被船隻螺旋槳割傷後，身上留下多道深達30公分的疤痕，因此被冠上「刀鋒戰士」（Blade Runner）稱號。經過20多年後，一位澳洲攝影師日前發現了牠的身影，令她激動不已。
澳洲廣播公司（ABC News）報導，熱愛攝影的哈里斯（Tracey Harris）上週六（26日）搭乘郵輪，途經新南威爾斯州博伊德塔（Boyd's Tower）附近時，驚覺海中出現一隻不太尋常的鯨魚。
哈里斯說，這隻鯨魚身上的紋路，看起來像是老虎：「牠就在水面下游泳，背部浮了起來，於是我把鏡頭對準牠，接著牠的尾鰭也浮出水面，這時我看到牠身上的缺口，我心想『噢老天啊』。」
哈里斯立刻通知其他鯨魚觀察者，一位經驗豐富的船員確認，這隻鯨魚正是著名的「刀鋒戰士」，牠在2001年遭到船隻螺旋槳割傷，留下平行且等距的切割傷痕，過去幾年來曾幾度被人目擊在澳洲附近海域巡游。
海洋生物專家表示，由於鯨魚身上有特殊脂肪層，推測「刀鋒戰士」因此才能從重傷中奇蹟復原，但仍可能花了「好幾個月」。而看到牠能正常生活固然開心，但另一方面也反映了人類對動物帶來的不幸，殘酷現實令人沮喪唏噓。
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