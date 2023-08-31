外媒近日紛紛報導一則多年前舊聞，土耳其偏遠地區一戶人家不像一般人類用2隻腳走路，反而如同猩猩等猿類般，四肢著地、匍匐前進，有科學家稱這戶人家「倒轉」人類進化300年。這則新聞雖已是多年前舊聞，但仍受到國外網友熱議，成功引發話題。

紀錄片：用四肢行走的一家。

包括《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）等多家外媒，近日紛紛引述英國廣播公司（BBC）2006年的紀錄片、澳洲新聞節目「60分鐘」2018年的專題報導，指出住在土耳其偏遠地區的烏拉斯（Ulas）家族，當中部分家族成員不像一般人類用雙腳走路，而是如同猩猩、人猿般，四肢著地，手腳並用地匍匐前進。

這一家人的行徑讓科學界相當困惑，挑戰了我們對人類進化的理解，倫敦政經學院（London School of Economics）進化心理學家韓弗瑞（Nicholas Humphrey）發現這家人的18個孩子中，有6人出現這樣的行為，不過其中1人後來死亡。

土耳其科學家推測，這家人可能發生了某種程度的「退化」，「倒轉」人類300年的進化歷程。不過他們的推測遭到韓弗瑞砲轟「極其侮辱」、「在科學上不負責任」。

澳洲新聞節目「60分鐘」2018年專題報用四肢行走的土耳其烏拉斯（Ulas）家族。

韓弗瑞接受「60分鐘」專訪時難掩驚奇：「就算是在最驚奇的科學幻想下，我也從未想過現代人類會倒退回動物狀態。」

韓弗瑞進一步說明雙足步行（bipedalism）對區分人類與動物的重要性，他說人類之所以與其餘動物世界不同，是因為人類用兩隻腳走路，除此之外也包括語言等其他特質，「這些人跨越了界線」。

「60分鐘」將烏拉斯家族描述為「人類與猿類間遺失的連結」，稱他們對人類有「巨大意義」，更大膽稱他們「不應該存在」。

Family that walks on all fours baffles scientists: They ‘shouldn’t exist’ https://t.co/Elnu7YwtPu pic.twitter.com/iqZvrFtvUA — New York Post (@nypost) August 30, 2023

■為何烏拉斯家族用四肢前進？

有研究發現，這家人的小腦萎縮，不過也有其他小腦較小的人仍用2隻腳走路。

利物浦大學（Liverpool University）研究發現，這家人的骨骼特徵更類似於猿類，而非人類。不過不同於猿類走路時手指彎曲、指節接觸地面行走，烏拉斯家族前進時手掌平鋪於地面。

韓弗瑞評論，這家人可能對應了人類從樹上下來、到完全變成用兩隻腳走路之間的重要一步。

他也推測，烏拉斯家族的小孩不用雙腿走路，可能和他們出生9個月後仍未被鼓勵靠雙腳站立有關。

科學家在發現烏拉斯一家後，已指派物理治療師及提供設備，協助這家人用雙腳行走。