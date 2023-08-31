鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。而《TPOC台灣議題研究中心》29日在臉書上表示，「郭台銘自稱要藉此推動在野整合，可說是毫無正當性」，甚至進一步指出郭台銘在宣布參選當天負面聲量比例高達68％，引發討論。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」調查了郭台銘在宣布參選當天的網路聲量表現，其網路聲量的正負面比例，在正負面聲量部分，其中正面聲量佔整體聲量的比例約32％，但負面聲量比例卻高達68％，好感度（P／N值）只有約0.47。同時也分析，對於郭台銘參選總統，臉書上泛藍社群28日針對郭台銘的留言內容，各方意見中以質疑郭台銘參選，反而讓民進黨可以宣布當選佔比最高，聲量達到41％。

《TPOC台灣議題研究中心》也點出，批評郭台銘是「沒信用的生意人」聲量佔比34％居次；酸郭台銘是「攪局者」者佔比15％；另還有網友表態「唯一支持侯友宜」，諷刺說「恭喜賴清德」等，聲量都在2％上下，總體而言，泛藍支持者較為「敢怒敢言」。

《TPOC台灣議題研究中心》更在臉書上表示，「許多評論均認為，郭台銘選在國民黨、民眾黨都已正式提名的時間點，才宣布要獨立參選總統，還批評民調支持度比自己高的侯友宜、柯文哲『民調低靡、士氣低落』，自稱要藉此推動在野整合，可說是毫無正當性」。最後從網路輿情資料也發現，不少網友都認為郭台銘「言而無信」，甚至可能讓民進黨賺到、躺著選。