國民黨立委王鴻薇29日再揭綠營人士炒作綠電，王鴻薇指出，新竹小英之友會副祕書長古盛煇與綠營的鄭永金家族，2016年至2019年分別成立9間綠能公司，短短幾年資本額從5萬變成數億元，還找來公股事業進場投資，綠友友再度創造了台灣「綠色奇蹟」。而最近有一份最新的民調指出，對於該事件，有94％的網友認為是「假藉綠能發電，實行綠營發財？2024不能再讓民進黨執政！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》30日對於「王鴻薇發不自殺聲明，爆新竹小英之友會副秘古盛煇、行政院政委鄭永金家族聯手炒作綠電，你怎麼看？」進行網路民調，截至30日晚間23時止，已有2萬人參與投票，有94％的網友認為是「假藉綠能發電，實行綠營發財？2024不能再讓民進黨執政！」、有6％的網友認為是「我支持讓綠營發財」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「保護她，繼續為民發聲！」、「下架民進黨」、「真是一個太會A錢政黨」、「肅貪要有方法，人家就是貪你還拿他沒辦法」、「2024決定要讓民進黨團下台，不能讓綠再執政」、「支持民進黨的人民眼晴被什麼糊了？民進黨一個個那副嘴臉都吃到油膩膩的，看沒有？還在挺」。