鴻海創辦人郭台銘28日開記者會，宣布參選2024總統大選，形同裂解在野結盟，不少網友都覺得下屆總統大位，民進黨賴清德可以「躺著選」了；而藍營如雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳都批評郭作為。而最近有一份最新的民調指出，假如明天就是總統大選投票日，有75％的網友「不會」投給郭台銘，甚至更直呼「有能力跟有錢是不一樣的」、「輸不起，我不投他」，引發討論。

YouTube頻道《小林Lin's life》30日對於「假如明天就是總統大選投票日，你會投郭台銘嗎？」進行網路民調，截至30日晚間23時止，已有1.5萬人參與投票，有11％的網友「會」投給郭台銘、有75％的網友「不會」投給郭台銘，另有14％的網友「我誰都不投」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「有能力跟有錢是不一樣的」、「目前來看，我不會投給郭，我只是不想投給一個媽祖叫他參選，所以他參選的人」、「投那個出爾反爾的人，萬一賣台怎辦？」、「輸不起，我不投他」、「出來亂的吧，想歷史留名也不用這樣玩」。